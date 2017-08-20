Справа "ПриватБанку" може нанести державі великих збитків, - Ситник

У справі про можливу розтрату коштів "ПриватБанку" є ризик нанесення державі великих збитків у зв'язку з невиконанням двома колишніми найбільшими акціонерами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим взятих на себе зобов'язань.

"Справа по "ПриватБанку" зараз фактично на особливому контролі. Тому що є велике небезпека спричинення великих збитків державі. Тому що акціонери банку до цього часу не виконали своїх зобов’язань – не перекрили кредитний портфель, який фактично був мертвим, фіктивним. Ігор Коломойський і Боголюбов – два акціонери, які брали на себе ці письмові зобов’язання. Зобов’язані були все це зробити до 1 липня і не зробили", - заявив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник в інтерв'ю "Радіо Свободі".

Ситник підкреслив, що на його думку, вирішальна стадія цієї справи буде у вересні. "Зараз буде дуже вирішальна стадія цієї справи у вересні місяці, коли сторона захисту буде подавати позови на НАБУ. Тобто по цій справі, я думаю, буде найбільше протистояння", - сказав він.

При цьому Ситник додав, що справа "ПриватБанку" не єдина, у якій фігурує правління Нацбанку України. "По НБУ є достатньо велика кількість справ. Це справи, пов’язані з рефінансуванням. Це справи, пов’язані з ліквідацією банків і в подальшому виведенням коштів з цих банків в офшорні зони через австрійські банки. Це справи по "Діамантбанку", по "ПриватБанку", - перерахував він.

Ситник переконаний, що одночасно вони не опиняться у суді. "Тривалість розслідування пов’язана з тим, що міжнародні правові доручення – достатньо багато часу виконання їх забирає. Тому прогнозувати дуже важко. Різні країни по-різному підходять до виконання цих доручень. Швейцарія (я можу стверджувати, маючи досвід по справі Мартиненка) – дуже конструктивна співпраця між детективами нашими, прокурорами і швейцарськими. По деяких країнах трошки гірше. По тій же ж самій Австрії", - пояснив він.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України підозрює керівництво Приватбанку в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.