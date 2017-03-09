Справа розстрілів на Майдані: суд повернув прокуратурі обвинувальний акт
"Обвинувальний акт з обвинуваченням був повернутий судом до прокуратури, і це сталось через 1,5 року розгляду цієї справи у підготовчому засіданні. Аргументація, що окрім тих осіб, які безпосередньо видавали зброю - 3 правоохоронців і один представник від тітушок, що отримував зброю, в обвинувальному акті зазначаються особи, які надавали вказівки. А суд вважає, що ці особи не повинні зазначатись в обвинувальному акті. На нашу думку, це є незаконним", - повідомив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ефрі "5 каналу".
Він запевнив, що вердикт будуть оскаржувати.
Як відомо, 408 автоматів видали "тітушкам", щоб придушити протест на Майдані в лютому 2014 року. Слідчі встановили, що провокаторів, які атакували майданівців, особисто координував міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко. Найбільше їх було з Києва і Харкова, а також - Житомира, Ніжина й Білої Церкви.
Підозру оголосили 26-ти молодикам, до суду спрямовано 6 обвинувальних актів. На лаві підсудних також три правоохоронці, які безпосередньо видавали зброю.
Нагадаємо, що у Генпрокуратурі завершили розслідування кримінального провадження про напад "беркутівців" та інших працівників МВС на учасників "Автомайдану" під час Революції Гідності.
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