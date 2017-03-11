"Справа рюкзаків Авакова": для підозрюваних не вистачає електронних браслетів

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник у п'ятницю, 3 листопада, заявив про нестачу електронних браслетів для підозрюваних у так званій "справі рюкзаків".

"Зараз у нас проблема у цій справі з тим, щоб знайти електронний браслет. Рюкзаки у нас є, а браслетів у нас немає", - сказав Ситник на засіданні комітету Верховної Ради з боротьбі й протидії корупції, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Напевно, потрібно було МВС (міністерству внутрішніх справ. - Ред.) закуповувати браслети, а не рюкзаки", - додав Ситник, повідомляють "Українські новини".

Директор НАБУ категорично спростував будь-яку політичну складову в цій справі. "Підозри виходять не з політичної складової ... а обґрунтовані тим, що зібрано достатньо доказів", - наголосив Ситник. За його словами, установлено, що вартість одного рюкзака - 500 гривень. Директор НАБУ також наголосив, що рюкзаки не відповідають технічним характеристикам.

Також Ситник повідомив, що відеозапис зустрічі екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря и сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, що фігурує в справі про закупівлю МВС рюкзаків для Нацгвардії, є не єдиним доказом.

Нагадаємо, 31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. 1 листопада підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.

Раніше, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".