Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Справа рюкзаків Авакова": для підозрюваних не вистачає електронних браслетів

Ситник категорично спростував будь-яку політичну складову в цій справі
Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник у п'ятницю, 3 листопада, заявив про нестачу електронних браслетів для підозрюваних у так званій "справі рюкзаків".
"Справа рюкзаків Авакова": для підозрюваних не вистачає електронних браслетів printscreen

"Зараз у нас проблема у цій справі з тим, щоб знайти електронний браслет. Рюкзаки у нас є, а браслетів у нас немає", - сказав Ситник на засіданні комітету Верховної Ради з боротьбі й протидії корупції, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Напевно, потрібно було МВС (міністерству внутрішніх справ. - Ред.) закуповувати браслети, а не рюкзаки", - додав Ситник, повідомляють "Українські новини".

Директор НАБУ категорично спростував будь-яку політичну складову в цій справі. "Підозри виходять не з політичної складової ... а обґрунтовані тим, що зібрано достатньо доказів", - наголосив Ситник. За його словами, установлено, що вартість одного рюкзака - 500 гривень. Директор НАБУ також наголосив, що рюкзаки не відповідають технічним характеристикам.

Також Ситник повідомив, що відеозапис зустрічі екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря и сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, що фігурує в справі про закупівлю МВС рюкзаків для Нацгвардії, є не єдиним доказом.

Нагадаємо, 31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. 1 листопада підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.

Раніше, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 11 2017 19:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Справа Авакова: факти і версії

Справа Авакова: факти і версії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.