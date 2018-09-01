"Справа рюкзаків": перший обвинувачений уклав угоду з САП

За угодою Іванов, якого звинувачували у підробленні документів, отримав один рік умовно

Московський районний суд Харкова затвердив угоду між САП та обвинуваченим у так званій справі рюкзаків Володимиром Івановим про визнання винуватості

У вироку суду від 21 грудня 2017 року йдеться, що Іванова звинувачували в тому, що він отримав від невідомих осіб завдання виготовити та підробити документи необхідні для участі ТОВ "Дніпровенд" в переговорній процедурі закупівлі рюкзаків в МВС.

Обвинувачений, маючи доступ до статутних документів та до печатки ТОВ "Дніпровенд", роздрукував вказані проекти документів та виконав на них підпис від імені директора фірми та поставив печатку.У подальшому вказані документи були використані при поставці рюкзаків до Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України в березні-травні 2015 року.

Прокурор відмітив, що обвинувачений зобов'язався співпрацювати з правоохоронними органами у виявленні та припиненні інших відомих йому подібних кримінальних правопорушень.

За угодою Іванов, якого звинувачували у підробленні документів, отримав один рік умовно.

Нагадаємо, що 19 грудня Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу сторони захисту сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра і зняв арешт з його майна.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за фактом можливого розкрадання 14 млн гривень бюджетних коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом із трьох фігурантів справи. Згодом, підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.

1 листопада Солом'янський райсуд Києва відпустив сина мністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов‘язання.

7 листопада на Олександра Авакова наділи електронний браслет згідно з рішенням Солом'янського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу.