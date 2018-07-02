НОВИНИУ Туреччині 64 громадян засудили до довічного тюремного ув'язнення через сутички, які сталися у військовій академії в Анкарі під час спроби державного перевороту у липні 2016 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Справа щодо військового перевороту в Туреччині: 64 осіб засудили пожиттєво
Всього перед судом постало 164 людини, з яких 100 відпустили
Фото: Reuters
Про це пише Anadolu Agency.
"17-й Високий Кримінальний суд в Анкарі засудив у середу 60 осіб до довічного тюремного ув'язнення і чотирьох - до довічного тюремного ув'язнення сурового режиму через сутички, які мали місце у військовій академії у столиці під час спроби державного перевороту у липні 2016 року", - зазначає джерело у суді.
Всього перед судом постало 164 людини, з яких 100 відпустили.
Нагадаємо, у Туреччині минулого року заарештували 48 305 осіб за підозрою в зв'язках з FETÖ - організацією проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара підозрює в організації спроби держперевороту у 2016 році.
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07 02 2018 17:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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