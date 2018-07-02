Справа щодо військового перевороту в Туреччині: 64 осіб засудили пожиттєво

Всього перед судом постало 164 людини, з яких 100 відпустили

У Туреччині 64 громадян засудили до довічного тюремного ув'язнення через сутички, які сталися у військовій академії в Анкарі під час спроби державного перевороту у липні 2016 року.

Про це пише Anadolu Agency.

"17-й Високий Кримінальний суд в Анкарі засудив у середу 60 осіб до довічного тюремного ув'язнення і чотирьох - до довічного тюремного ув'язнення сурового режиму через сутички, які мали місце у військовій академії у столиці під час спроби державного перевороту у липні 2016 року", - зазначає джерело у суді.

Всього перед судом постало 164 людини, з яких 100 відпустили.

Нагадаємо, у Туреччині минулого року заарештували 48 305 осіб за підозрою в зв'язках з FETÖ - організацією проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара підозрює в організації спроби держперевороту у 2016 році.