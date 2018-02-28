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Справа Штепи: відбулось відведення вже дев'ятого складу суду

Таким чином, справу Штепи направлять на повторний розгляд
Колегія Жовтневого райсуду Харкова, що розглядає справу колишньої міської голови Слов'янська Нелі Штепи, задовольнила відвід, заявлений захисниками Штепи головуючому судді і запасним суддям.
Справа Штепи: відбулось відведення вже дев Неля Штепа. Фото: slavgorod.com.ua

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ухвалу суду.

"Судова колегія визначила: заяву захисників Тананакіна, Марченко, Шадріна про відвід головуючого судді Чіжіченко і запасної судді Васильєвої задовольнити. Відвести головуючого суддю Чіжіченко і запасну суддю Васильєву від участі в розгляді кримінального провадження", - йдеться в ухвалі суду.

Згідно з документом, матеріали справи повинні бути передані до канцелярії суду для проведення повторного автоматичного розподілу. Ухвала оскарженню не підлягає.

За словами адвоката Штепи Олександра Тананакіна, це відведення вже дев'ятого складу суду.

Тепер у Жовтневому райсуді Харкова має розпочатися п'ятий розгляд справи щодо Штепи з самого початку.

Нагадаємо, що колишній мер Слов'янська Неля Штепа була заарештована 13 липня 2014 року – відразу після звільнення міста від російських окупантів. Дії екс-мера Слов'янська прокуратура кваліфікувала за ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави). Максимальне покарання за цією статтею - довічне ув'язнення. Протягом трьох років вона перебувала в СІЗО, звідки її випустили у вересні 2017 року.

У прокуратурі Харківської області, повідомили про те, що з 14 січня у Штепи закінчився домашній арешт.

"Тепер у Нелі Штепи є шанс безпосередньо ділом підтвердити свої слова про те, що вона нікуди не збирається тікати, що готова добровільно з'являтися до суду і доводити свою позицію законно", - заявили у відомстві.

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28 02 2018 19:30
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