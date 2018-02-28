Справа Штепи: відбулось відведення вже дев'ятого складу суду

Колегія Жовтневого райсуду Харкова, що розглядає справу колишньої міської голови Слов'янська Нелі Штепи, задовольнила відвід, заявлений захисниками Штепи головуючому судді і запасним суддям.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ухвалу суду.

"Судова колегія визначила: заяву захисників Тананакіна, Марченко, Шадріна про відвід головуючого судді Чіжіченко і запасної судді Васильєвої задовольнити. Відвести головуючого суддю Чіжіченко і запасну суддю Васильєву від участі в розгляді кримінального провадження", - йдеться в ухвалі суду.

Згідно з документом, матеріали справи повинні бути передані до канцелярії суду для проведення повторного автоматичного розподілу. Ухвала оскарженню не підлягає.

За словами адвоката Штепи Олександра Тананакіна, це відведення вже дев'ятого складу суду.

Тепер у Жовтневому райсуді Харкова має розпочатися п'ятий розгляд справи щодо Штепи з самого початку.

Нагадаємо, що колишній мер Слов'янська Неля Штепа була заарештована 13 липня 2014 року – відразу після звільнення міста від російських окупантів. Дії екс-мера Слов'янська прокуратура кваліфікувала за ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави). Максимальне покарання за цією статтею - довічне ув'язнення. Протягом трьох років вона перебувала в СІЗО, звідки її випустили у вересні 2017 року.

У прокуратурі Харківської області, повідомили про те, що з 14 січня у Штепи закінчився домашній арешт.

"Тепер у Нелі Штепи є шанс безпосередньо ділом підтвердити свої слова про те, що вона нікуди не збирається тікати, що готова добровільно з'являтися до суду і доводити свою позицію законно", - заявили у відомстві.