Справа Штепи: відбулось відведення вже дев'ятого складу суду
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ухвалу суду.
"Судова колегія визначила: заяву захисників Тананакіна, Марченко, Шадріна про відвід головуючого судді Чіжіченко і запасної судді Васильєвої задовольнити. Відвести головуючого суддю Чіжіченко і запасну суддю Васильєву від участі в розгляді кримінального провадження", - йдеться в ухвалі суду.
Згідно з документом, матеріали справи повинні бути передані до канцелярії суду для проведення повторного автоматичного розподілу. Ухвала оскарженню не підлягає.
За словами адвоката Штепи Олександра Тананакіна, це відведення вже дев'ятого складу суду.
Тепер у Жовтневому райсуді Харкова має розпочатися п'ятий розгляд справи щодо Штепи з самого початку.
Нагадаємо, що колишній мер Слов'янська Неля Штепа була заарештована 13 липня 2014 року – відразу після звільнення міста від російських окупантів. Дії екс-мера Слов'янська прокуратура кваліфікувала за ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави). Максимальне покарання за цією статтею - довічне ув'язнення. Протягом трьох років вона перебувала в СІЗО, звідки її випустили у вересні 2017 року.
У прокуратурі Харківської області, повідомили про те, що з 14 січня у Штепи закінчився домашній арешт.
"Тепер у Нелі Штепи є шанс безпосередньо ділом підтвердити свої слова про те, що вона нікуди не збирається тікати, що готова добровільно з'являтися до суду і доводити свою позицію законно", - заявили у відомстві.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі