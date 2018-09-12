Справа Скрипалів: Поліція підозрює Росію у ще двох вбивствах на території Британії
"Співробітники відділу боротьби з тероризмом у Скотланд-Ярді (SO15), які розслідують отруєння подвійного агента Сергія Скріпала та його доньки Юлії, вважають, що співробітники ГРУ РФ приїжджали до Британії в той час, коли відбувалися "підозрілі" смерті", - йдеться у матеріалі газети The Times.
Йдеться про бізнесмена Олександра Перепелічного, який помер у 2012 році під час ранкової пробіжки біля свого будинку у передмісті Лондона, йому було тоді 44 роки.
"Спочатку поліція повідомила про інфаркт. Але через 2 роки після його смерті компанія, у якій Перепелічний застрахував своє життя, ініціювала розслідування: у шлунку бізнесмена виявили отруйну речовину, яка міститься в рідкісній китайській рослині Гельземіум (Gelsemium Elegans).
Симптоми отруєння цією речовиною схожі з аритмією", - пише видання.
Зазначається, що Перепелічний допомагав британським спецслужбам розслідувати російські фінансові потоки.
Другий випадок - смерть бізнесмена Скотта Янга, який випав із вікна своєї квартири в центрі Лондона. Скотт Янг був партнером російського олігарха Бориса Березовського.
Як пише The Times, справи у цих двох вбивствах переведуть в категорію "підозрілих", коли почнеться нове опитування свідків.
Нагадаємо, на початку вересня британська поліція показала фото громадян РФ, підозрюваних в отруєнні родини колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Слідство озвучило їхні імена – Олександр Петров та Руслан Боширов. Тоді у Великій Британії підкреслили, що чоловіки могли використовувати псевдоніми.
Згодом Петров і Боширов дали інтерв'ю телеканалу Russia Today. Вони сказали, що не є співробітниками ГРУ і не причетні до нападу на Скрипалів. За їхніми словами, вони приїхали в Лондон з туристичною метою, щоб "відірватися" в Лондоні і подивитися собор в Солсбері.
У вересні журналісти Bellingcat та The Insider з'ясували, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе Русланом Бошировим, насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ. Іншого підозрюваного, відомого як Олександр Петров, насправді звати Олександр Мішкін. За даними видання, він – військовий лікар, який брав участь у спецопераціях в Україні, у Придністров'ї і країнах Західної Європи.
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