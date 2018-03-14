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Справа Скрипаля: посольство Росії попросило надати зразки отруйної речовини

Російські дипломати хочуть ознайомитися з речовиною, якою отруїли Скрипаля
Представник посольства Росії в Великій Британії заявив, що РФ буде готова відповісти на ультиматум британської влади щодо отруєння Сергія Скрипаля та його доньки після того, як будуть надані зразки отруйної речовини.
Справа Скрипаля: посольство Росії попросило надати зразки отруйної речовини Фото: tass.ru

У посольстві також повідомили, що влада РФ не пов'язана з отруєнням, а на звинувачення з боку британської влади "будуть відповідні заходи".

"Росія не відповість на ультиматум Лондона, поки не отримає зразки отруйної хімічної речовини", - заявив представник посольства, інформує Reuters.

Напередодні, виступаючи перед британськими депутатами, прем’єрка Британії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Нагадаємо, що 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.

 

 

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14 03 2018 08:49
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