Справа судді Чауса: НАБУ і САП просять почати заочне розслідування
"Вдатися до таких дій НАБУ і САП змушені були через переховування підозрюваного від органу досудового розслідування і оголошення його в міжнародний розшук. Про виклик на допит його поінформували у відповідності з вимогами законодавства", - наголошується в повідомленні прес-служби Антикорупційного бюро.
У листопаді 2016 року Інтерпол оголосив у міжнародний розшук суддю Чауса. Він був викритий на отриманні хабара в розмірі 150 тис. дол. 9 серпня 2016 року.
Зазначимо, у Національному антикорупційному бюро не виключають, що суддя Дніпровського райсуду Микола Чаус вже перебуває у Білорусі.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.
Того ж дня Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.
У серпні в Києві Чауса викрили на хабарі в 150 тис. дол..
Як згодом виявилось, Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану, а також бізнесмена Юрія Іванющенка та екс-глави партії "Укроп" Геннадія Корбана.
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