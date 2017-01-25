Справа судді Чауса: НАБУ і САП просять почати заочне розслідування

Чауса у відповідності з вимогами закону вже проінформували про виклик на допит

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали клопотання про проведення заочного досудового розслідування стосовно судді Дніпровського районного суду Миколи Чауса.

"Вдатися до таких дій НАБУ і САП змушені були через переховування підозрюваного від органу досудового розслідування і оголошення його в міжнародний розшук. Про виклик на допит його поінформували у відповідності з вимогами законодавства", - наголошується в повідомленні прес-служби Антикорупційного бюро.

У листопаді 2016 року Інтерпол оголосив у міжнародний розшук суддю Чауса. Він був викритий на отриманні хабара в розмірі 150 тис. дол. 9 серпня 2016 року.

Зазначимо, у Національному антикорупційному бюро не виключають, що суддя Дніпровського райсуду Микола Чаус вже перебуває у Білорусі.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.

Того ж дня Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.

У серпні в Києві Чауса викрили на хабарі в 150 тис. дол..