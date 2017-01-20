Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Справа Толстошеєва: донька жертви відмовилась від претензій

Однак, в рішення експертизи родичка загиблої не вірить
Донька жертви смертельної ДТП, яка трапилася 9 січня 2016 року у столиці на метро "Лівобережна", написала заяву про відмову від претензій до винуватця трагедії Станіслава Толстошеєва.
Справа Толстошеєва: донька жертви відмовилась від претензій Станіслав Толстошеєв. Фото: з соцмереж правопорушника

"Я знайшла доньку загиблої у ДТП, яке скоїв Станіслав Толстошеєв. Вона мені повідомила, що написала заяву, що претензій до Толстошеєва не має. Але в експертизу не вірить, як і не отримала відповідь від правоохоронних органів, чи мав право хлопець отримати водійські права, якщо справді мав таку хворобу", - написала нардеп від БПП Світлана Заліщук на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, "очевидно, що донька немає ні сил, ні ресурсів боротися в судах за матір".

У зв'язку з цим Заліщук ініціювала звернення до ГПУ з вимогою призначити додаткову незалежну експертизу у справі Толстошеєва під контролем громадськості.

Вона також висловила переконання, що Омбудсмен Валерія Лутковська має взяти цю справу під особистий контроль.

Зазначимо, повторні експертизи у справі Станіслава Толстошеєва підтвердили результати попередніх, таким чином визнавши його непідсудність.

Нагадаємо, три судмедекспертизи дійшли висновку, що Станіслав Толстошеєв, який 9 січня 2016 року здійснив смертельне ДТП біля станції метро "Лівобережна" в Києві, під час аварії не контролював себе через напад епілепсії.

Прокуратура зазначає, що автомобіль Mercedes під керуванням Толстошеєва виїхав на кругове перехрестя на вулиці Сверстюка, де сталася ДТП, в загальному потоці автомобілів зі швидкістю 20-25 км/год. Через кілька секунд після цього машина уповільнилася, хоча автомобілі перед Толстошеєвим не гальмували, після чого настало різке прискорення по прямій.

У результаті Mercedes в'їхав у фасад будівлі стоматологічної клініки, що розташована на перехресті, але його колеса продовжували крутитися навіть після зіткнення, в результаті аварії загинула 62-річна жінка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2017 12:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat