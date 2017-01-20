Справа Толстошеєва: донька жертви відмовилась від претензій
"Я знайшла доньку загиблої у ДТП, яке скоїв Станіслав Толстошеєв. Вона мені повідомила, що написала заяву, що претензій до Толстошеєва не має. Але в експертизу не вірить, як і не отримала відповідь від правоохоронних органів, чи мав право хлопець отримати водійські права, якщо справді мав таку хворобу", - написала нардеп від БПП Світлана Заліщук на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, "очевидно, що донька немає ні сил, ні ресурсів боротися в судах за матір".
У зв'язку з цим Заліщук ініціювала звернення до ГПУ з вимогою призначити додаткову незалежну експертизу у справі Толстошеєва під контролем громадськості.
Вона також висловила переконання, що Омбудсмен Валерія Лутковська має взяти цю справу під особистий контроль.
Зазначимо, повторні експертизи у справі Станіслава Толстошеєва підтвердили результати попередніх, таким чином визнавши його непідсудність.
Нагадаємо, три судмедекспертизи дійшли висновку, що Станіслав Толстошеєв, який 9 січня 2016 року здійснив смертельне ДТП біля станції метро "Лівобережна" в Києві, під час аварії не контролював себе через напад епілепсії.
Прокуратура зазначає, що автомобіль Mercedes під керуванням Толстошеєва виїхав на кругове перехрестя на вулиці Сверстюка, де сталася ДТП, в загальному потоці автомобілів зі швидкістю 20-25 км/год. Через кілька секунд після цього машина уповільнилася, хоча автомобілі перед Толстошеєвим не гальмували, після чого настало різке прискорення по прямій.
У результаті Mercedes в'їхав у фасад будівлі стоматологічної клініки, що розташована на перехресті, але його колеса продовжували крутитися навіть після зіткнення, в результаті аварії загинула 62-річна жінка.
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