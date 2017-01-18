Справа Толстошеєва: експертів, які визнали його неосудність можуть допитати

Експертів, які проводили обстеження "мажора" Станіслава Толстошеєва, можуть допитати.

Розслідування щодо Толстошеєва, який підозрюється у скоєнні смертельної ДТП на Лівобережній у Києві, триває.

"Вирішується питання про можливий допит експертів, які проводили дослідження. Також можливе проведення додаткових слідчих дій, після завершення яких буде прийнято остаточне рішення у кримінальному провадженні", - написала прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, повторні експертизи у справі Станіслава Толстошеєва підтвердили результати попередніх, таким чином визнавши його непідсудність.

Нагадаємо, три судмедекспертизи дійшли висновку, що Станіслав Толстошеєв, який 9 січня 2016 року здійснив смертельне ДТП біля станції метро "Лівобережна" в Києві, під час аварії не контролював себе через напад епілепсії.

Прокуратура зазначає, що автомобіль Mercedes під керуванням Толстошеєва виїхав на кругове перехрестя на вулиці Сверстюка, де сталася ДТП, в загальному потоці автомобілів зі швидкістю 20-25 км/год. Через кілька секунд після цього машина уповільнилася, хоча автомобілі перед Толстошеєвим не гальмували, після чого настало різке прискорення по прямій.

У результаті Mercedes в'їхав у фасад будівлі стоматологічної клініки, що розташована на перехресті, але його колеса продовжували крутитися навіть після зіткнення, в результаті аварії загинула 62-річна жінка.