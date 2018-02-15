Справа Труханова: через сутички біля суду поліція затримала 38 осіб

Поліція затримала 38 учасників конфлікту, який стався у четвер, 15 лютого, біля будівлі Солом'янського районного суду Києва.

"Затримали 38 осіб. І ще затримаємо", – повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков "Українським новинам".

При цьому, за даними київської поліції, за фактом поранення поліцейського біля суду розпочато кримінальне провадження.

Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

"Активних учасників конфлікту біля суду в Києві доставляють до управління поліції. Серед них - чоловік, який застосував вогнепальну зброю", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби поліції, в поліцію доставлені близько 30 активних учасників конфлікту.

У активістів вилучено два пристрої для відстрілу гумових куль, два телескопічні кийки, граната, кілька ножів, газові балончики і димові шашки.

Після встановлення особистих даних затриманих та отримання пояснень їхнім діям нададуть правову оцінку.

Крім того, після огляду вилучених предметів буде вирішено питання про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо, що націоналісти побили біля будівлі цього ж суду "тітушок".

До будівлі суду прибули кілька десятків молодих людей характерної зовнішності в однакових чорних куртках з капюшонами, які підтримують Труханова. З ними побилися представники націоналістичних організацій: "Національних дружин", "Нацкорпусу", "С-14", "Свободи" і "Правого сектора".

Пізніше, націоналісти спробували прорватися в будівлю суду, в результаті чого почалася бійка з поліцією.

