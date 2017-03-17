Справа "Україна проти РФ" в суді ООН налічує 300 томів під грифом "таємно", - Луценко

ГПУ підготовлені обвинувальні акти, які вже надані ватажкам терористичних організацій і спрямовані до суду

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що у справі "Україна проти РФ" зібрано понад 800 томів матеріалів, з них 300 томів під грифом "таємно" і "цілком таємно".

Про це він заявив 16 березня під час зустрічі у президента Петра Порошенка, повідомляє прес-служба глави держави.

"Під час підготовки матеріалів до суду було опитано 1400 потерпілих, 2000 свідків, проведено 1800 судових експертиз і здобуто 100 000 одиниць речових доказів, в тому числі зразки зброї та військової техніки виробництва Російської Федерації, захоплені українською армією під час боїв", - йдеться в повідомленні .

Луценко також повідомив, що ГПУ підготовлені обвинувальні акти, які вже надані ватажкам терористичних організацій і спрямовані до суду. За його словами, також готуються сотні подань в рамках заочного засудження ватажків терористів та зрадників українського народу.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко зазначив, що позов до Міжнародного суду ООН став першим кроком України для притягнення до відповідальності Росії за злочини, які були скоєні проти українських громадян в анексованому Криму та на Донбасі