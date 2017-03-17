Справа "Україна проти Росії" в суді ООН налічує 300 томів під грифом "таємно", - Луценко
"Під час підготовки матеріалів до суду було опитано 1400 потерпілих, 2000 свідків, проведено 1800 судових експертиз і здобуто 100 000 одиниць речових доказів, в тому числі зразки зброї та військової техніки виробництва Російської Федерації, захоплені українською армією під час боїв", - заявив Юрій Луценко 16 березня під час зустрічі у президента Петра Порошенка, повідомляє прес-служба глави держави.
Луценко також повідомив, що ГПУ підготовлені обвинувальні акти, які вже надані ватажкам терористичних організацій і спрямовані до суду. За його словами, також готуються сотні подань в рамках заочного засудження ватажків терористів та зрадників українського народу.
Додамо, що президент Петро Порошенко зазначив, що позов до Міжнародного суду ООН став першим кроком України для притягнення до відповідальності Росії за злочини, які були скоєні проти українських громадян в анексованому Криму та на Донбасі
Зазначимо, представник Російської Федерації в процесі "Україна проти Росії" в Суді ООН стверджує, що Москва не отримувала інформації щодо протесту Києва проти заборони Меджлісу.
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