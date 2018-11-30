Справа Варченка: Суд відмовився заарештувати політтехнолога Петрова

У той же час суд обрав Петрову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 28 січня 2019 року

Печерський районний суд Києва відмовився заарештувати політтехнолога і телеведучого Володимира Петрова і відпустив його під домашній арешт. Відповідну заяву зробив суддя Олег Білоцерківець.

Прокуратура просила заарештувати підозрюваного з заставою 48 млн гривень.

"У задоволенні клопотання прокуратури - відмовити", - оголосив Білоцерківець вердикт суду, інформують "Українські Новини".

У той же час суд обрав підсудному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 28 січня 2019 року.

Йому заборонено залишати свій будинок у Київській області без дозволу слідчого або прокурора. Також політтехнологу заборонено спілкуватися з іншими фігурантами справи. Крім того, він повинен здати паспорти.

Нагадаємо, що 7 листопада у фейсбуці студентки КПІ Наталії Бурейко з'явився пост про те, як вона познайомилася в Tinder з людиною, яка назвалася Варченком. Після того як вона відкинула пропозиції зайнятися сексом, їй нібито почали надходити погрози. Крім того, студентка отримала коробку з курячими лапками на підтвердження реальності погроз.

Пост активно поширили в українському сегменті інтернету, і як стверджує дівчина, її почали розшукувати невідомі люди, а її родичам - погрожувати кримінальною справою за неправдиві свідчення.

Вранці 8 листопада дівчина написала заяву в прокуратуру Києва з проханням розслідувати цю ситуацію. Вона залишила її у скриньці для звернень.

Увечері того самого дня Бурейко видалила свої повідомлення про конфлікт з Варченком і написала пост-вибачення, в якому вказала, що "не розібралася в ситуації і не усвідомлювала, що робить", і їй "дуже соромно".

Сам Варченко заявив, що це "жахлива інформаційна атака", спрямована проти його дружини Ольги Варченко, яка займає посаду першого заступника голови Державного бюро розслідувань.

Військова прокуратура 29 листопада затримала відомого київського політтехнолога Володимира "Люмпена" Петрова. Його вважають відповідальним за організацію фейку про домагання керівника Департаменту захисту економіки Олександра Варченка до студентки КПІ Наталії Бурейко.