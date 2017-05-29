Справа Януковича: обвинувачення не планує викликати Порошенка
Про це журналістам в понеділок, 29 травня, заявив представник державного обвинувачення Руслан Кравченко, інформує "Українська правда".
За його словами, політики були допитані на стадії досудового слідства, також їх викликатимуть до суду.
На запитання журналістів, чи буде допитаний президент Петро Порошенко, Кравченко зазначив: "Обвинувачення не планує викликати президента, тому що необхідності немає".
Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва переніс розгляд справи колишнього президента Віктора Януковича на 16 червня.
Варто відзначити, що захист колишнього президента Віктора Януковича виступив проти розгляду його справи в Оболонському районному суді Києва судом присяжних.
Окрім того, захист екс-президента Віктора Януковича заявляв, що планує заявити клопотання про допит Президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та екс-прем'єра Арсенія Яценюка.
Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва відмовився звертатися про міжнародну правову допомогу до мін'юсту Росії та Ростовського обласного суду щодо офіційного відеовключення Віктора Януковича.
Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.
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