Справа Євромайдану: за весь час покарано тільки одну особу
"Із 35 вироків реальну міру покарання застосовано лише до однієї особи – одного з "тітушок",– заявив начальник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, повідомляє "УНІАН".
Загалом, за словами прокурора, розслідування триває стосовно 351 осіб, з яких 48 – це високопосадовці.
Наразі, як зазначив Горбатюк, що до суду скеровано понад 220 обвинувальних актів щодо злочинів проти учасників акцій протесту 2013-2014 років.
Нагадаємо, Генпрокуратура підозрює колишнього заступника голови Державної служби спеціального зв'язку й захисту інформації у фінансуванні "тітушок" під час Євромайдану.
Також Генпрокуратура має дані про причетність екс-заступника глави Адміністрації президента Юрія Чмиря до силового розгону учасників Євромайдану.
Зокрема, Вища рада правосуддя намагається уникнути притягнення до відповідальності суддів, які переслідували активістів під час Євромайдану. Таке припущення зробив адвокат "Автомайдану" Роман Маселко.
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