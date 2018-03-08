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Справу Гандзюк передали в СБУ

Генпрокурор Юрій Луценко після того, як відвідав у лікарні херсонську активістку Катерину Гандзюк, вирішив передати справу за фактом облиття її кислотою на розслідування СБУ
Справу нападу на працівницю мерії Херсона Катерини Гандзюк передали в СБУ.
Справу Гандзюк передали в СБУ Фото: facebook.com/uakateryna

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Відвідав постраждалу Катерину Гандзюк. Стан важкий. Але дух як завжди незламний.

Почув її версії причин нападу на неї. З огляду на це прийняв рішення передати слідство до центрального апарату СБУ", - написав він.

"В звязку з серією нападів на громадських активістів останніми днями запланував проведення координаційної наради правоохоронних структур", - додав Луценко.

Нагадаємо, 31 липня біля под'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Поліція Херсона закликала громадян допомогти встановити особу нападника та пообіцяла конфіденційність. Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International висловило обурення повідомленнями про нападна Гандзюк.

 
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03 08 2018 12:06
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