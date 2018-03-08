Справу Гандзюк передали в СБУ
Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
"Відвідав постраждалу Катерину Гандзюк. Стан важкий. Але дух як завжди незламний.
Почув її версії причин нападу на неї. З огляду на це прийняв рішення передати слідство до центрального апарату СБУ", - написав він.
"В звязку з серією нападів на громадських активістів останніми днями запланував проведення координаційної наради правоохоронних структур", - додав Луценко.
Нагадаємо, 31 липня біля под'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Поліція Херсона закликала громадян допомогти встановити особу нападника та пообіцяла конфіденційність. Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International висловило обурення повідомленнями про нападна Гандзюк.
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