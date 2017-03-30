Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Справу горе-матері, яка залишила дітей на голодну смерть завершили в прокуратурі

Дії зловмисниці кваліфіковано як умисне вбивство малолітньої дитини, їй загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення
Київська місцева прокуратура №1 завершила досудове розслідування проти 22-річної Владислави Трохимчик, яка залишила без нагляду двох своїх малюків, один з яких помер від голоду.
Справу горе-матері, яка залишила дітей на голодну смерть завершили в прокуратурі Фото: соцмережі

Слідством було встановлено, що протягом 11 днів  горе-матір не навідувалася до дітей, яких залишила у зачиненій квартирі.

"При цьому вона повністю усвідомлювала наслідки своїх дій  та мала можливість попередити настання тяжких наслідків. Разом з тим умисно та цілеспрямовано цього не зробила, що й призвело до смерті однієї дитини", - йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Дії зловмисниці кваліфіковано як умисне вбивство малолітньої дитини, їй загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваній та її захисникам. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті. 

У січні жінці було продовжено арешт ще на місяць. 

Нагадаємо, що у Києві уродженка Миколаївської області залишила двох дітей удома на господарстві аж на дев'ять днів. Хлопчикові, який загинув, було рік і 11 місяців, а його сестрі два роки і десять місяців. Дівчинка вижила, але у важкому стані потрапила до реанімації.

Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба розповів про подробиці страшної трагедії, яка сталася в Києві. За його словами, матір, що покинула маленьких дітей у квартирі, навмисно зачинила їх у кімнаті, щоб вони не могли вийти. До закритих у квартирі дітей приїжджала бабуся, але не змогла потрапити до квартири і просто пішла.

Її арештували на два місяці без права на заставу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 03 2017 19:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.