Справу горе-матері, яка залишила дітей на голодну смерть завершили в прокуратурі
Слідством було встановлено, що протягом 11 днів горе-матір не навідувалася до дітей, яких залишила у зачиненій квартирі.
"При цьому вона повністю усвідомлювала наслідки своїх дій та мала можливість попередити настання тяжких наслідків. Разом з тим умисно та цілеспрямовано цього не зробила, що й призвело до смерті однієї дитини", - йдеться у повідомленні прес-служби відомства.
Дії зловмисниці кваліфіковано як умисне вбивство малолітньої дитини, їй загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.
Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваній та її захисникам. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.
У січні жінці було продовжено арешт ще на місяць.
Нагадаємо, що у Києві уродженка Миколаївської області залишила двох дітей удома на господарстві аж на дев'ять днів. Хлопчикові, який загинув, було рік і 11 місяців, а його сестрі два роки і десять місяців. Дівчинка вижила, але у важкому стані потрапила до реанімації.
Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба розповів про подробиці страшної трагедії, яка сталася в Києві. За його словами, матір, що покинула маленьких дітей у квартирі, навмисно зачинила їх у кімнаті, щоб вони не могли вийти. До закритих у квартирі дітей приїжджала бабуся, але не змогла потрапити до квартири і просто пішла.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків