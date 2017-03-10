Справу Гречківського передали в суд, - Сарган

Генеральна прокуратура передала до Шевченківського районного суду Києва справу члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського, якого підозрюють у замаху на злочин і шахрайстві.

"Справу підозрюваного в замаху на злочин і шахрайстві члена ВСП Павла Гречківського направили на розгляд у Шевченківський райсуд Києва", - повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Twitter.

Нагадаємо, що 21 вересня Гречківського було затримано на спробі вимагання $500 тис за незаконний вплив на судове рішення.

Сам Гречківський своєї вини не визнає і просить відсторонення його від виконання обов'язків на час слідства.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що значна частина майна члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського заарештована.

Раніше, суд обрав Гречківському запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3,85 млн грн.