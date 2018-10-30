CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКримінальне провадження стосовно мера Одеси Геннадія Труханова суд розгляне 1 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Справу мера Одеси Геннадія Труханова суд розгляне в листопаді
Сьогодні колегія суддів розглядала клопотання сторони захисту
Геннадій Труханов
Про це повідомили в Малиновському райсуді Одеси, де розглядається кримінальне провадження стосовно Труханова та інших посадових осіб, обвинувачених у заволодінні коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
У вівторок, 30 жовтня, під час підготовчого судового засідання колегія суддів розглядала клопотання сторони захисту.
За згодою всіх учасників виробництва, головуючий по справі призначив наступну дату на 14:00 1 листопада.
Нагадаємо, Верховний суд відмовив прокурорам у задоволенні клопотання щодо перенесення розгляду справи мера Одеси Геннадія Труханова з суду в Одесі до суду в Києві.
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30 10 2018 23:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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