Справу начальника берегових військ ЧФ РФ Острикова передали до суду, - ГПУ

Остриков віддавав наказ на блокування і захоплення об'єктів та військових частин ЗСУ в Криму

Генеральна прокуратура завершила заочне розслідування проти начальника берегових військ Чорноморського флоту Росії Олександра Острикова.

"Управління з розслідування злочинів проти засад національної безпеки України Головної військової прокуратури завершило спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні проти громадянина РФ Острикова", - повідомила прес-секретар ГПУ Лариса Сарган у Facebook.

Також, за її словами, військова прокуратура склала на Острикова обвинувальний акт.

Острикова звинувачують у тому, що в період лютого-березня 2014 року, перебуваючи в Криму, діючи за попередньою змовою з командувачем ЧФ РФ Олександром Вітком, віддав наказ на блокування і захоплення об'єктів та військових частин Збройних Сил України та Державної прикордонної служби.

Крім того, за даними слідства, Остриков особисто схиляв командирів військової частини АА2272 у Феодосії і АА0669 у Керчі до державної зради.

Відзначимо, що влітку минулого року Головна військова прокуратура відправила до суду обвинувальний акт щодо командувача ЧФРФ Олександра Вітка.