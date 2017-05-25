Справу поліцейського, який застрелив пасажира BMW розглядатиме суд присяжних
Сьогодні, 25 травня 2017 року, у Голосіївському районному суді Києва відбулося підготовче засідання у справі Олійника.
"Суд прийняв обвинувальний акт до розгляду по суті та задовольнив клопотання підозрюваного про розгляд даного кримінального провадження судом присяжних...На наступному засіданні, яке призначено на 2 червня 2017 року, суд затвердить порядок дослідження доказів у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.
Крім того, суд продовжив Олійнику запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та відсторонення його від посади до 23 липня 2017 року.
Нагадаємо, що 7 лютого київські патрульні 20 хвилин переслідували 4 хлопців на BMW, в ході погоні відкрили вогонь і застрелили 17-го пасажира авто. В цілому поліцейський випустив дві обойми з табельного пістолета, зробивши 25 з 28 пострілів. По BMW з трьох пістолетів поліцейські здійснили 37 пострілів. Прокуратура Києва порушила кримінальну справу щодо поліцейських.
Провадження розпочато за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу - перевищення службових повноважень співробітником правоохоронних органів, яке призвело до тяжких наслідків. Паралельно розпочато провадження за ст. 345 КК - насильство стосовно співробітника правоохоронного органу.
Голова МВС Арсен Аваков та екс-керівник Нацполіції Хатія Деканоїдзе виступили з заявами про підтримку поліцейських, які застосували зброю в Києві, внаслідок чого загинула людина.
Проти водія BMW порушили кримінальну справу за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.
У квітні стало відомо, що Сергій Олійник повернувся на роботу.
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