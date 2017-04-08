Справу про поранення таксистів охоронцем Яроша передали до суду
Обвинувальний акт передала прокуратура Кам’янського (колишнього Дніпродзержинська), передає Радіо Свобода.
Досудове слідство встановило, що боєць Української Добровольчої Армії (УДА) Михайло Навроцький (Кіт), перебуваючи в нетверезому стані, із застосуванням вогнепальної і холодної зброї заподіяв тілесні ушкодження двом таксистам: одному - тяжкі, іншому - легкі.
За даними прокуратури, чоловікові повідомили про підозру в скоєнні злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України - хуліганство, умисне тілесне ушкодження і незаконне зберігання зброї та боєприпасів.
Підозрюваному може загрожувати до 8 років ув’язнення.
Як повідомляє на Facebook адвокат підозрюваного Сергій Погосян, розгляд переданих прокуратурою матеріалів розпочнеться об 11:00 в понеділок, 7 серпня, у Заводському районному суді міста Кам’янського.
Згідно з його даними, окрім судових засідань про зміну запобіжного заходу, на протязі всього слідства "жодної слідчої дії з Михайлом не проводилось".
У травні, Апеляційний суд Дніпропетровської області відмовив у зміні запобіжного заходу Михайлові Навроцькому, не зваживши на аргументи захисту щодо його поганого самопочуття.
Охоронцю нардепа Дмитра Яроша Михайлу Навроцькому, який підозрюється в вогнепальному пораненні таксиста, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.
У неділю, 14 травня, у Кам'янському на Дніпропетровщині стався конфлікт зі стріляниною, одна людина поранена. За даними з поліції, конфлікт стався після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу.
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