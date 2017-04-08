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Справу про поранення таксистів охоронцем Яроша передали до суду

Підозрюваному може загрожувати до 8 років ув’язнення
Кримінальну справу проти особистого охоронця народного депутата України Дмитра Яроша, якого підозрюють у вогнепальному пораненні таксиста, направили до суду
Справу про поранення таксистів охоронцем Яроша передали до суду Фото: 112.ua

Обвинувальний акт передала прокуратура Кам’янського (колишнього Дніпродзержинська), передає Радіо Свобода.

Досудове слідство встановило, що боєць Української Добровольчої Армії (УДА) Михайло Навроцький (Кіт), перебуваючи в нетверезому стані, із застосуванням вогнепальної і холодної зброї заподіяв тілесні ушкодження двом таксистам: одному - тяжкі, іншому - легкі.

За даними прокуратури, чоловікові повідомили про підозру в скоєнні злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України - хуліганство, умисне тілесне ушкодження і незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

Підозрюваному може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Як повідомляє на Facebook адвокат підозрюваного Сергій Погосян, розгляд переданих прокуратурою матеріалів розпочнеться об 11:00 в понеділок, 7 серпня, у Заводському районному суді міста Кам’янського.

Згідно з його даними, окрім судових засідань про зміну запобіжного заходу, на протязі всього слідства "жодної слідчої дії з Михайлом не проводилось".

У травні, Апеляційний суд Дніпропетровської області відмовив у зміні запобіжного заходу Михайлові Навроцькому, не зваживши на аргументи захисту щодо його поганого самопочуття.

Охоронцю нардепа Дмитра Яроша Михайлу Навроцькому, який підозрюється в вогнепальному пораненні таксиста, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.

У неділю, 14 травня, у Кам'янському на Дніпропетровщині стався конфлікт зі стріляниною, одна людина поранена. За даними з поліції, конфлікт стався після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу.

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04 08 2017 23:49
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