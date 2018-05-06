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Справу про повернення Укртелекому у держвласність призупинили - ЗМІ

Дата продовження розгляду справи поки невідома
Касаційний господарський суд призупинив розгляд справи щодо повернення Укртелекому у власність держави.
Справу про повернення Укртелекому у держвласність призупинили - ЗМІ Фото: iPress.ua

Також зазначається, що дата продовження розгляду справи поки невідома, - заявили співрозмовники liga.net, знайомі з ходом справи.

Нагадаємо, в 2011 році, коли президентом був Віктор Янукович, Укртелеком викупив єдиний учасник торгів - компанія ЕСУ, яким володіла австрійська компанія EPIC. Новий власник найбільшого фіксованого оператора заплатив за 92,8% акцій номінальну ціну, 10,6 млрд грн. СКМ Ріната Ахметова придбала ЕСУ через два роки після тендера. Народний депутат Сергій Лещенко провів розслідування і встановив, що до приватизації Укртелекому мали відношення Дмитро Фірташ і Сергій Льовочкін.

У жовтні Господарський суд Києва за позовом Фонду державного майна ухвалив розірвати укладений у березні 2011 року договір купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком".

Раніше Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.

Відзначимо, що Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути державному "Укрексімбанку" 810,6 млн гривень заборгованості за облігаціями.

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05 06 2018 21:54
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