Справу про повернення Укртелекому у держвласність призупинили - ЗМІ

Касаційний господарський суд призупинив розгляд справи щодо повернення Укртелекому у власність держави.

Також зазначається, що дата продовження розгляду справи поки невідома, - заявили співрозмовники liga.net, знайомі з ходом справи.

Нагадаємо, в 2011 році, коли президентом був Віктор Янукович, Укртелеком викупив єдиний учасник торгів - компанія ЕСУ, яким володіла австрійська компанія EPIC. Новий власник найбільшого фіксованого оператора заплатив за 92,8% акцій номінальну ціну, 10,6 млрд грн. СКМ Ріната Ахметова придбала ЕСУ через два роки після тендера. Народний депутат Сергій Лещенко провів розслідування і встановив, що до приватизації Укртелекому мали відношення Дмитро Фірташ і Сергій Льовочкін.

У жовтні Господарський суд Києва за позовом Фонду державного майна ухвалив розірвати укладений у березні 2011 року договір купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком".

Раніше Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.

Відзначимо, що Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути державному "Укрексімбанку" 810,6 млн гривень заборгованості за облігаціями.