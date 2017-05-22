Справу про приватизацію "Укртелекому" готові передати до суду, - ГПУ
"Слідчі управління ГПУ з розслідування злочинів, скоєних злочинними організаціями, проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо невиконання покупцем пакета акцій ВАТ "Укртелеком" умов приватизації, незаконного виділення з державного бюджету України 220 млн грн і приватизації 92,7906% державного пакета акцій ВАТ "Укртелеком" за заниженою вартістю. У провадженні доведено заниження вартості пакета акцій ВАТ "Укртелеком" на 1623 млн грн, підтверджено незаконне виділення з державного бюджету України 220 млн грн, у зв'язку з чим повідомлено про підозру Януковичу В.Ф., Азарову М. Я., Колобову Ю.В., Арбузову С. і ще низці осіб", - повідомила в понеділок прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
У рамках розслідування було накладено арешт на 100% корпоративних прав ТОВ "ТриМоб" і 92,79% акцій ПАТ "Укртелеком".
Уже отримано дозвіл на заочне розслідування стосовно Януковича і Колобова. Рішення з приводу Азарова та Арбузова очікують найближчим часом.
Після отримання дозволів провадження буде направлено до суду.
Нагадаємо, Фонд державного майна подав у Господарський суд міста Києва позовну заяву до ТОВ "ЕСУ", ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про розірвання договору купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком".
Як відомо, Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.
Відзначимо, що Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути державному "Укрексімбанку" 810,6 млн гривень заборгованості за облігаціями.
Зазначимо, Генеральна прокуратура направила до суду клопотання про дозвіл на заочну форму розслідування проти екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова.
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