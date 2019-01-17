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Справу про самогубство військового льотчика, героя України закрили

Справу закрито у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Слідчі прийшли до висновку, що Волошин скоїв самогубство з власної волі
Слідчі закрили справу за фактом самогубства льотчика і ветерана АТО Владислава Волошина, який застрелився у власній квартирі.
Справу про самогубство військового льотчика, героя України закрили

"Підстав оголошувати комусь про підозру у вчиненні кримінального правопорушення немає. Тому кримінальне провадження було припинено за відсутністю складу кримінального правопорушення", - пояснила речниця Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Олена Бережна у коментарі "УНІАН".

Нагадаємо, що очільник аеропорту Миколаєва, Герой України Владислав Волошин застрелився 18 березня 2018 року у власній квартирі. Поліція розглядала п'ять версій, які могли призвести до такого рішення.

Наступного дня після трагедії видання НикВести опублікувало його листування з якимось "Максом", в якому йдеться про проблеми в стосунках з головою Миколаївської ОДА Олексієм Савченком, суїцидальні думки, якісь "махінації" при реконструкції будівлі аеропорту, і про бажання залишити займану посаду.

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17 01 2019 23:21
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