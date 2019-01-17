Справу про самогубство військового льотчика, героя України закрили
"Підстав оголошувати комусь про підозру у вчиненні кримінального правопорушення немає. Тому кримінальне провадження було припинено за відсутністю складу кримінального правопорушення", - пояснила речниця Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Олена Бережна у коментарі "УНІАН".
Нагадаємо, що очільник аеропорту Миколаєва, Герой України Владислав Волошин застрелився 18 березня 2018 року у власній квартирі. Поліція розглядала п'ять версій, які могли призвести до такого рішення.
Наступного дня після трагедії видання НикВести опублікувало його листування з якимось "Максом", в якому йдеться про проблеми в стосунках з головою Миколаївської ОДА Олексієм Савченком, суїцидальні думки, якісь "махінації" при реконструкції будівлі аеропорту, і про бажання залишити займану посаду.
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