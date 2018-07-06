Справу про вбивство Бузини розглядатиме суд присяжних

Шевченківський районний суд Києва призначив обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві журналіста Олеся Бузини Андрія Медведька і Дениса Поліщука до розгляду судом присяжних.

Протягом підготовчого судового засідання в четвер колегія суддів вирішила призначити обвинувальний акт до розгляду по суті судом присяжних, - повідомляють на сайті столичної прокуратури.

Наступне засідання відбудеться 15 червня 2018 року.

Нагадаємо, прокуратура Києва 28 листопада 2017 року скерувала цей обвинувальний акт для розгляду по суті в Шевченківський суд Києва.

Бузину вбили 16 квітня 2015 року в Києві у дворі багатоквартирного будинку, в якому він жив. Двоє підозрюваних - Андрій Медведько і Денис Поліщук - були затримані 18 червня. Поліщук служив у зоні АТО в званні гвардії лейтенанта ЗСУ, був командиром 54-го розвідувального батальйону. Медведько є учасником АТО, він проходив службу у складі батальйону МВС "Київ-2".

Дії обвинувачених кваліфіковано за п.12 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч.2 ст. 28 (за попередньою змовою осіб, які заздалегідь домовилися про спільне вчинення злочину) та ч.1 ст.263 (незаконне зберігання зброї) КК України. Санкція цих статей передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 16 квітня в Києві застрелили колишнього шеф-редактора, журналіста видання "Сегодня" Олеся Бузину. Того ж дня міліція знайшла автомобіль ймовірних вбивць журналіста.

За підозрою в скоєнні цього злочину затримали двох підозрюваних. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав імена двох затриманих: це Андрій Олександрович Медведько (27.09.1989 р.н.) та Денис Валерійович Поліщук (14.06.1990 р.н.).