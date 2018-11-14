Справу про вбивство Ноздровської розглядатиме суд присяжних

Захист підозрюваного клопотав про виклик до суду медичного експерта, який давав висновок під час розслідування справи

У​ Шевченківському районному суді Києва 13 листопада відбулося підготовче судове засідання у справі про вбивство юристки Ірини Ноздровської, під час якого колегія суддів задовольнила клопотання про розгляд справи судом присяжних.

Про розгляд кримінальної справи судом присяжних відповідно до Кримінального процесуального кодексу України клопотав адвокат підозрюваного у вбивстві Юрія Росошанського — Олексій Цибенко, повідомила керівниця ГО "Центр інформації про права людини" Тетяна Печончик, інформує Hromadske.

"Суддівська колегія задовольнила клопотання про розгляд справи судом присяжних. Друге клопотання про виклик експерта суд відхилив, мотивувавши тим, що експерт буде викликаний в рамках дослідження доказів та опитування свідків і експертів в суді", — зазначила Печончик.

Крім того, на засіданні вирішувалися загальні процесуальні питання щодо розгляду кримінальної справи. За словами Печончик, прокурор зачитав обвинувальний акт щодо Юрія Росошанського. Документ підтримали потерпілі — батьки Ірини та її дочка Анастасія, їхні адвокати теж не заявили ніяких протестів.

Адвокат сім’ї Ірини Ноздровської Олександр Панченко розповів подальшу процедуру:

"Протягом 10 днів буде зібрано сім осіб, щоб із них вибрати трьох, які будуть присяжними у цій справі. Справа буде розглядатися двома суддями та трьома присяжними".

Наступне засідання суду у цій справі заплановане на 23 листопада.

Нагадаємо, 1 січня 2018 року у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло 38-річного юриста Ірини Ноздровської, яка зникла 29 грудня.

За фактом умисного вбивства було відкрито кримінальне провадження. У поліції заявили, що, за результатами попередньої експертизи, Ноздровська померла від численних колото-різаних поранень.

Ноздровська впродовж тривалого часу домагалася обвинувального вироку для Дмитра Россошанського, який в 2015 році збив насмерть її сестру Світлану.

Дмитро Россошанський також є племінником голови Вишгородського районного суду. У червні 2017 року Россошанського засудили до семи років позбавлення волі. 27 грудня 2017 року апеляційний суд відправив справу до першої інстанції і продовжив обвинуваченому арешт на 60 діб. Під час засідання суду батько обвинуваченого, Юрій Россошанський, прямо погрожував Ірині.

Пізніше його затримали за підозрою в її вбивстві.