Справу проти Довгого закрили

НАБУ і САП не вдалося довести провину депутата

Кримінальне провадження щодо народного депутата Олеся Довгого ("Воля народу") закрито.

Кримінальне провадження закрили Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 26 грудня через відсутність доказів провини Довгого в інкримінованому злочині, - повідомляють агентство Українські Новини і видання INSIDER з посиланням на джерела.

Матеріали закритої справи передано в прокуратуру Києва.

INSIDER нагадує, що САП і ГПУ протягом доволі тривалого періоду "грали у футбол" справою Довгого, перекидаючи її одна одній.

Зокрема, САП була готова закрити це провадження ще кілька місяців тому, якщо Довгий погодиться на закриття за нереабілітуючими обставинами, і передала справу в ГПУ.

Однак ця пропозиція не була сприйнята генпрокурором Юрієм Луценком, який вніс корективи у провадження і відправив його назад у САП.