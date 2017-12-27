Справу проти Довгого закрили
Кримінальне провадження закрили Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 26 грудня через відсутність доказів провини Довгого в інкримінованому злочині, - повідомляють агентство Українські Новини і видання INSIDER з посиланням на джерела.
Матеріали закритої справи передано в прокуратуру Києва.
INSIDER нагадує, що САП і ГПУ протягом доволі тривалого періоду "грали у футбол" справою Довгого, перекидаючи її одна одній.
Зокрема, САП була готова закрити це провадження ще кілька місяців тому, якщо Довгий погодиться на закриття за нереабілітуючими обставинами, і передала справу в ГПУ.
Однак ця пропозиція не була сприйнята генпрокурором Юрієм Луценком, який вніс корективи у провадження і відправив його назад у САП.
Як відомо, Верховна Рада зняла недоторканість із народного депутата від групи "Воля народу" Олеся Довгого для проведення слідчих дій.
Нагадаємо, прокуратура підозроює депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого у зловживанні службовим становищем ти вчиненні злочину групою осіб за попередньою змовою.
21 червня Юрій Луценко направив до Верховної Ради прохання надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого.
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