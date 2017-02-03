Справу проти екс-заступника голови АП Портнова закрили
Департамент спецрозслідувань ГПУ здійснює досудове розслідування проти Портнова за фактом погроз депутату Верховної Ради Б., зловживання владою посадовою особою Адміністрації та заволодіння з 2 квітня 2010 року по 20 лютого 2014 року засобами Київського національного університету ім. Т. Шевченка та Київського національного економічного університету за ст. 112, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу. Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит "Українських Новин".
Портнову було повідомлено про підозру у привласненні коштів університетів, але запобіжний захід не обирається.
Рішенням Печерського районного суду Києва був накладений арешт на два банківські рахунки Портнова.
Водночас, за результатами досудового розслідування 1 березня 2016 року прокурор ухвалив рішення про закриття кримінального провадження в частині повідомлення про підозру Портнову у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою осіб) Кримінального кодексу.
"Провадження закрито у зв'язку з не встановленням достатніх доказів для підтвердження винуватості особи і з вичерпанням можливості їх отримати", - йдеться в повідомленні.
17 березня 2016 року знято арешт з банківських рахунків.
"Також інформуємо, що місце перебування Портнова зараз достовірно не встановлене", - йдеться у відповіді Генпрокуратури.
Зазначається, що додаткова інформація щодо розслідування не може бути розголошена у зв'язку з таємницею слідства.
Нагадаємо, що колишнього високопосадовця звинуватили у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. За версією прокуратури Києва, в червні 2010 року, використовуючи своє службове становище, Портнов незаконно очолив кафедру конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також заволодів коштами університету.
Крім того, з метою незаконного впливу на судову систему України вже як представник вищого навчального закладу Портнов став членом Вищої ради юстиції. У січні 2015 року МВС оголосило Портнова в розшук.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану