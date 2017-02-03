Справу проти екс-заступника голови АП Портнова закрили

Портнову було повідомлено про підозру у привласненні коштів університетів, але запобіжний захід не обирається

Генеральна прокуратура зняла арешт з рахунків і закрила кримінальне провадження проти колишнього першого заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова у частині підозри у привласненні коштів.

Департамент спецрозслідувань ГПУ здійснює досудове розслідування проти Портнова за фактом погроз депутату Верховної Ради Б., зловживання владою посадовою особою Адміністрації та заволодіння з 2 квітня 2010 року по 20 лютого 2014 року засобами Київського національного університету ім. Т. Шевченка та Київського національного економічного університету за ст. 112, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу. Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит "Українських Новин".

Портнову було повідомлено про підозру у привласненні коштів університетів, але запобіжний захід не обирається.

Рішенням Печерського районного суду Києва був накладений арешт на два банківські рахунки Портнова.

Водночас, за результатами досудового розслідування 1 березня 2016 року прокурор ухвалив рішення про закриття кримінального провадження в частині повідомлення про підозру Портнову у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою осіб) Кримінального кодексу.

"Провадження закрито у зв'язку з не встановленням достатніх доказів для підтвердження винуватості особи і з вичерпанням можливості їх отримати", - йдеться в повідомленні.

17 березня 2016 року знято арешт з банківських рахунків.

"Також інформуємо, що місце перебування Портнова зараз достовірно не встановлене", - йдеться у відповіді Генпрокуратури.

Зазначається, що додаткова інформація щодо розслідування не може бути розголошена у зв'язку з таємницею слідства.

Нагадаємо, що колишнього високопосадовця звинуватили у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. За версією прокуратури Києва, в червні 2010 року, використовуючи своє службове становище, Портнов незаконно очолив кафедру конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також заволодів коштами університету.

Крім того, з метою незаконного впливу на судову систему України вже як представник вищого навчального закладу Портнов став членом Вищої ради юстиції. У січні 2015 року МВС оголосило Портнова в розшук.