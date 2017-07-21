Справу проти Ляшка закрито
Звернення до суду ініціювало Національне агентство із запобігання корупції. Воно просило оштрафувати Ляшка за ч.2 ст. 172-4 Кодексу про адміністративні правопорушення. На думку НАЗК, Ляшко у 2006-2016 роках входив до виконавчого органу компанії і продовжує входити до складу правління ЗАТ, повідомляє LB.ua.
На початку сьогоднішнього засідання прокуратура просила перенести розгляд справи на серпень, оскільки керівник ЗАТ "Газета "Політика" Олег Некляєв, якого викликали для дачі пояснень, перебуває у відпустці.
Однак суддя відмовила прокуратурі у клопотанні.
Після цього прокуратура подала клопотання про закриття справи. Прокурор Валентина Сеник заявила, що вона не побачила доказів провини Ляшка і що уповноважена особа НАЗК склала протокол на підставі особистих переконань.
Нагадаємо, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області.
Читайте також: "Рятівник" Ляшко: звідки беруться і на що витрачаються радикальні мільйони
Зазначимо, Олег Ляшко отримав дохід 270 тис грн від надання в оренду майна Олександру Миколайовичу Риженкову.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків