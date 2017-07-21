Справу проти Ляшка закрито

Доказів правопорушення з боку депутата не побачили ні прокурор, ні суддя

Печерський районний суд Києва 21 липня закрив справу про суміщення Олегом Ляшком депутатства і керівництва закритим акціонерним товариством "Редакція газети "Політика". Суддя Світлана Шапутько вирішила, що доказів провини депутата немає.

Звернення до суду ініціювало Національне агентство із запобігання корупції. Воно просило оштрафувати Ляшка за ч.2 ст. 172-4 Кодексу про адміністративні правопорушення. На думку НАЗК, Ляшко у 2006-2016 роках входив до виконавчого органу компанії і продовжує входити до складу правління ЗАТ, повідомляє LB.ua.

На початку сьогоднішнього засідання прокуратура просила перенести розгляд справи на серпень, оскільки керівник ЗАТ "Газета "Політика" Олег Некляєв, якого викликали для дачі пояснень, перебуває у відпустці.

Однак суддя відмовила прокуратурі у клопотанні.

Після цього прокуратура подала клопотання про закриття справи. Прокурор Валентина Сеник заявила, що вона не побачила доказів провини Ляшка і що уповноважена особа НАЗК склала протокол на підставі особистих переконань.

Нагадаємо, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області.

Читайте також: "Рятівник" Ляшко: звідки беруться і на що витрачаються радикальні мільйони

Зазначимо, Олег Ляшко отримав дохід 270 тис грн від надання в оренду майна Олександру Миколайовичу Риженкову.