Справу Пугачова, який застрелив двох поліцейських у Дніпрі, передали до суду

Основна стаття звинувачення - умисне вбивство двох або більше осіб

До суду передали обвинувальний висновок у відношенні Олександра Пугачова, який застрелив у Дніпрі двох співробітників поліції.

Про це повідомив заступник начальника – начальник слідчого управління ГУ НП у Дніпропетровській області Михайло Куратченко, передає "Дніпро вечірній".

"З розслідуванням цієї справи особливих проблем не було. Вина Пугачова не викликає сумніву. Справа вже направлена до суду. Основна стаття звинувачення 115 частина друга (умисне вбивство двох або більше осіб) КК України ", - сказав Михайло Куратченко.

"Кримінальні провадження за ст. 348, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 КК, а також кримінальне провадження за фактом вбивства двох поліцейських і замаху на вбивство водія маршрутного таксі, з яким письмове повідомлення про підозру вручено Олександру Пугачову, направлені до суду", - повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що вранці 25 вересня патрульний екіпаж в Дніпрі зупинив за порушення правил дорожнього руху автомобіль Сitroen з номером AE7053AA. Водій, який перебував у розшуку, вчинив опір, застрелив патрульного, поранив його напарницю й утік. Згодом, дівчина померла в лікарні.

Підозрюваним у вбивстві патрульного в Дніпрі виявився боєць батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Олександр Пугачов. Правоохоронці затримали його, коли він намагався за підробленими документами прооперуватися в лікарні. Пугачов своєї провини не визнає.

Також у мережі з'явилися трагічні кадри з нагрудної камери патрульного поліцейського Артема Кутушева який загинув у сутичці зі злочинцем.