Справу Пугачова, який застрелив двох поліцейських у Дніпрі, передали до суду
Про це повідомив заступник начальника – начальник слідчого управління ГУ НП у Дніпропетровській області Михайло Куратченко, передає "Дніпро вечірній".
"З розслідуванням цієї справи особливих проблем не було. Вина Пугачова не викликає сумніву. Справа вже направлена до суду. Основна стаття звинувачення 115 частина друга (умисне вбивство двох або більше осіб) КК України ", - сказав Михайло Куратченко.
"Кримінальні провадження за ст. 348, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 КК, а також кримінальне провадження за фактом вбивства двох поліцейських і замаху на вбивство водія маршрутного таксі, з яким письмове повідомлення про підозру вручено Олександру Пугачову, направлені до суду", - повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Дніпропетровської області.
Нагадаємо, що вранці 25 вересня патрульний екіпаж в Дніпрі зупинив за порушення правил дорожнього руху автомобіль Сitroen з номером AE7053AA. Водій, який перебував у розшуку, вчинив опір, застрелив патрульного, поранив його напарницю й утік. Згодом, дівчина померла в лікарні.
Підозрюваним у вбивстві патрульного в Дніпрі виявився боєць батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Олександр Пугачов. Правоохоронці затримали його, коли він намагався за підробленими документами прооперуватися в лікарні. Пугачов своєї провини не визнає.
Також у мережі з'явилися трагічні кадри з нагрудної камери патрульного поліцейського Артема Кутушева який загинув у сутичці зі злочинцем.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: