Справу щодо розтрати коштів на "Стіні" направили до суду

Військова прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно посадовців прикордонної служби щодо розтрати коштів, виділених на проект "Стіна".

"Обвинувальний акт направлено до суду за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди)", - повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

У відомстві зазначили, що санкція цієї статті Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За даними прокуратури, розглядати справу буде Оболонський районний суд Києва. У кримінальному провадженні військовослужбовці Державної прикордонної служби України звинувачуються у вимаганні у підприємця хабаря "за нестворення перешкод" під час реалізації договору щодо будівництва посиленого кордону.

"Йдеться про підписання актів приймання – передачі виконаних робіт, перерахування коштів комерційному товариству за договором та нерозірвання договірних відносин з комерційним підприємством", - пояснюють у прокуратурі.

Раніше, семи особам, затриманим напередодні в рамках розслідування справи про розтрату грошей, виділених на проект "Стіна", повідомили про підозру.

Як відомо, 8 серпня детективи НАБУ та прокурори САП затримали шістьох осіб, ймовірно причетних до розкрадання коштів так званого проекту "Стіна". Серед затриманих — службові особи Державної прикордонної служби та підприємств-підрядників. Того ж дня затримано ще одну особу яка, за версією слідства, виконувала роль посередника. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту "Стіна" детективи НАБУ здійснюють з березня 2016 року. Попередня кваліфікація — ч. 5 ст.191 ККУ, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.210 КК України. За результатами судово-будівельних експертиз сума встановлених збитків, завданих державі внаслідок злочину, викритого Національним бюро, складає 16,688 млн грн.