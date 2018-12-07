"Справу рюкзаків" проти сина Авакова та Чеботаря закрили
Це підтвердив очільник САП Назар Холодницький, пише "Українська правда".
"Я про це рішення дізнався лише вчора (11 липня - ред.) увечері. Зараз розбираємося", – пояснив він.
За словами Холодницького, це було рішення старшого групи прокурорів.
"Тепер на мої обурення працівники відповідають, що можуть це сприймати, як тиск. НАБУ хотіло незалежних прокурорів – отримало", – наголосив голова САП.
Як повідомили УП джерела в НАБУ, підозрюваним у розкраданні коштів лишається третій фігурант справи. Це представник фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків Володимир Литвин. Йому слідство інкримінує привласнення майна та підробку документів. За інформацією "Радіо Свобода", Литвин визнав провину у шахрайстві та підробці документів.
Нагадаємо, у квітні Солом'янський районний суд Києва повторно скасував арешт нерухомості сина міністра внутрішніх справ Арсена АваковаОлександра, якого підозрюють у причетності до розтрати державних коштів при закупівлі МВС рюкзаків для Нацгвардії.
"Справу рюкзаків" НАБУ розслідувало починаючи з 2016 року після публікації відео, на якому син міністра внутрішніх справ домовляється про постачання наплічників для МВС із заступником свого батька Сергієм Чеботарем, що на той момент відповідав за закупівлі у відомстві.
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