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"Справу рюкзаків" проти сина Авакова та Чеботаря закрили

За словами Холодницького, це було рішення старшого групи прокурорів
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив справу про розкрадання коштів проти сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та екс-заступника міністра Сергія Чеботаря.
"Справу рюкзаків" проти сина Авакова та Чеботаря закрили Фото: reuters.com

Це підтвердив очільник САП Назар Холодницький, пише "Українська правда".

"Я про це рішення дізнався лише вчора (11 липня - ред.) увечері. Зараз розбираємося", – пояснив він.

За словами Холодницького, це було рішення старшого групи прокурорів.

"Тепер на мої обурення працівники відповідають, що можуть це сприймати, як тиск. НАБУ хотіло незалежних прокурорів – отримало", – наголосив голова САП.

Як повідомили УП джерела в НАБУ, підозрюваним у розкраданні коштів лишається третій фігурант справи. Це представник фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків Володимир Литвин. Йому слідство інкримінує привласнення майна та підробку документів. За інформацією "Радіо Свобода", Литвин визнав провину у шахрайстві та підробці документів.

Нагадаємо, у квітні Солом'янський районний суд Києва повторно скасував арешт нерухомості сина міністра внутрішніх справ Арсена АваковаОлександра, якого підозрюють у причетності до розтрати державних коштів при закупівлі МВС рюкзаків для Нацгвардії.

"Справу рюкзаків" НАБУ розслідувало починаючи з 2016 року після публікації відео, на якому син міністра внутрішніх справ домовляється про постачання наплічників для МВС із заступником свого батька Сергієм Чеботарем, що на той момент відповідав за закупівлі у відомстві.

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12 07 2018 12:26
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