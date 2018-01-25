Справу Шабуніна розглянуть 30 січня

Справу проти голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна розглянуть 30 січня у Дніпровському районному суді.

Про це повідомляється на сайті ЦПК.

"Справу розглядатиме суддя Козачук Олена Дніпровського районного суду. Відповідна інформація з’явилася на порталі судової влади. Дата першого судового засідання призначена на 30 січня 2018 року о 14.30 за адресою: м.Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 103", - йдеться у повідомленні.

Шабуніна звинувачують у завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості журналісту – ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу.

"Політична вмотивованість справи є очевидною для всіх, – вважає адвокат Шабуніна Олена Щербан.

"Кримінальне провадження щодо фальсифікації медекспертизи, на основі якої "шиють" справу, ніхто взагалі не розслідує, натомість тут ми бачимо стрімке просування справи при повній відсутності доказової бази", – стверджує вона.

У ЦПК зазначають, що за даними медичної експертизи, перелом стінки гайморової пазухи, на який посилаються слідчі, лікарі виявили через 12 днів після інциденту.

"Мало того, перелом був зафіксований з протилежної сторони від тієї, в яку був здійснений удар, зафіксований на відео", - розповідають у ЦПК.

Як відомо, 8 червня 2017 року "Центр інформації про права людини" повідомив про конфлікт між головою Центру протидії корупції та Всеволодом Філімоненком, який представлявся журналістом видання "Голос народу", біля Дніпровського військкомату Києва.

Тоді Філімоненко дістав газовий балончик і пирснув в обличчя Шабуніна. Голова ж ЦПК заявляв, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.

Сам Шабунін у соцмережі Facebook звинувачував Філімоненка у веденні замовної кампанії з метою компрометування.

15 січня поліція поновила справу проти Шабуніна.

Нагадаємо, у серпні Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді часткового особистого зобов'язання голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну, якого підозрюють у нанесенні ушкоджень середньої тяжкості.

У мережі є відео, на якому Філімоненко ставить питання, і у відповідь Шабунін б'є його. Філімоненко стверджує, що Шабунін вдарив його за питання про те, чому він не воює в АТО. Шабунін же стверджує, що вдарив відеоблогера за те, що він довів до сліз його колегу по ЦПК Олександру Устинову.