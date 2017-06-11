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Справу Штепи можуть розглядати з початку, головуючий суддя пішла в декрет

Наступне засідання призначили на 15 листопада
Справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи можуть розглядати з самого початку через те, що головуючий суддя у цій справі пішла в декретну відпустку.
Справу Штепи можуть розглядати з початку, головуючий суддя пішла в декрет Неля Штепа. Фото: depo.ua

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

"Головуючий суддя у справі Штепи пішла в декретну відпустку", - розповіли в прокуратурі.

Повідомляється, що засідання, призначене на 6 листопада, не відбулося, а питання про продовження слухання справи або направлення її на розгляд з самого початку буде вирішуватися на наступному засіданні, 15 листопада.

Нагадаємо, Ленінський районний суд міста Харкова переніс засідання у справі Нелі Штепи на 6 листопада через її госпіталізацію.

Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.

14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.

У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

20 вересня Штепі суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній цілодобовий арешт. 21 вересня поліція надягнула електронний браслет стеження на екс-чиновницю.

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