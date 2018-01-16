Справу Штепи розглядатиме інший суд Харкова

Це буде вже п'ята спроба розпочати розгляд справи щодо Штепи

Апеляційний суд Харківської області вирішив направити кримінальне провадження щодо екс-міського голови Слов'янська Нелі Штепи у Жовтневий районний суд міста.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області, пише "Інтерфакс-Україна".

"Апеляційний суд вирішив, що кримінальне провадження щодо Нелі Штепи розглядатиме Жовтневий районний суд. Швидше за все, завтра провадження потрапить до суду і протягом максимум 5 днів призначать перше засідання", - йдеться в повідомленні

Це буде вже п'ята спроба розпочати розгляд справи щодо Штепи.

Окрім того, оскільки суд не зміг розглянути клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу Штепі, термін домашнього арешту для неї завершився.

За даними прокуратури, з 14 січня на Штепу не поширюється жоден запобіжний захід.

Але обвинувачення має намір клопотати про обрання їй запобіжного заходу перед новим складом суду.

"Тепер у Штепи є шанс безпосередньо справою підтвердити свої слова про те, що вона нікуди не збирається бігти, що готова добровільно з'являтися до суду", - повідомили у прокуратурі.

11 січня колегія суддів Ленінського районного суду Харкова, яка слухала справу Нелі Штепи заявила про самовідвід і задовольнила його.

Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.

14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.

У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

20 вересня Штепі суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній цілодобовий арешт. 21 вересня поліція надягнула електронний браслет стеження на екс-чиновницю.