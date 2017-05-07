Справу збитого літака МН17 розглядатиме суд в Нідерландах
Таке рішення ухвалили представники країн, які співпрацюють у розслідуванні цієї катастрофи - Нідерландів, Австралії, Малайзії, України і Бельгії. Зазначається, що розслідування триває, і ухвалення рішення не означає, що винні постануть перед судом найближчим часом.
У заяві зазначається, що всі країни Міжнародної спільної слідчої групи висловили впевненість у нідерландській судовій системі.
"Голландський уряд також висловив перевагу національному судовому процесу в Нідерландах. Нідерландська судова система має беззаперечну міжнародну репутацію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що проведення національного судового процесу у Нідерландах потребує деяких кроків, зокрема укладення угоди з Україною. Така угода може бути підписана 7 липня.
Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.
За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.
Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat оприлюднила нове фото, яке підтверджує, що "Бук", який збив влітку 2014 року Boeing 777, був приписаний до російської зенітно-ракетної бригади.
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