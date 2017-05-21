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Справи 48 осіб скерували до військового суду щодо терактів у церквах Єгипту

Деякі підозрювані займали керівні пости в ІДІЛ
Генпрокурор Єгипту Набіль Садек розпорядився скерувати на розгляд до військового суду справи 48 осіб, яких звинувачують у причетності до терористичних актів у трьох християнських церквах на території країни.
Справи 48 осіб скерували до військового суду щодо терактів у церквах Єгипту Фото: ukrinform.ua

Про це повідомляє Reuters. 

Деякі підозрювані займали керівні пости в ІДІЛ та утворили осередки в Каїрі й південній провінції Кені для проведення церковних атак, розповів прокурор.

Він зазначив, що скерування справ до військової судової системи відкриває шлях до того, щоб підозрювані постали перед військовим судом.

Садек також висунув обвинувачення підозрюваним у скоєнні нападу на блокпост в Західній пустелі Єгипту, в результаті якого загинули щонайменше вісім поліцейських.

Нагадаємо, внаслідок терактів у християнських церквах Александрії і Танти у квітні загинули 45 осіб.

За місяць до цього вибух прогримів у коптській церкві Каїра та забрав життя 25 людей.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за всі три напади.

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21 05 2017 19:15
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