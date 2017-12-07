Справи Дейдея і Лозового заходять в глухий кут, – Холодницький

Парламент замість суду вирішив, що та чи інша особа невинна

У глухий кут заходить слідство щодо народних депутатів Євгена Дейдея і Андрія Лозового, з яких Верховна Рада не зняла недоторканність.

"Слідство вже було проведено в тих рамках, які визначає депутатська недоторканність. Всі інші слідчі дії можна провести тільки після надання згоди на притягнення до відповідальності. Якщо цього немає, слідство зараз фактично заходить у глухий кут, тому що парламент замість суду вирішив, що та чи інша особа невинна", – заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє Укрінформ.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує у двомісячний термін завершити слідство у провадженнях щодо нардепів Борислава Розенблата та Максима Полякова