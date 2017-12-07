Справи Дейдея і Лозового заходять в глухий кут, – Холодницький
"Слідство вже було проведено в тих рамках, які визначає депутатська недоторканність. Всі інші слідчі дії можна провести тільки після надання згоди на притягнення до відповідальності. Якщо цього немає, слідство зараз фактично заходить у глухий кут, тому що парламент замість суду вирішив, що та чи інша особа невинна", – заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє Укрінформ.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує у двомісячний термін завершити слідство у провадженнях щодо нардепів Борислава Розенблата та Максима Полякова
Нагадаємо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.
Сьогодні на вечірньому засіданні Верховна Рада розглянула подання на 5 народних депутатів.
Відтак, Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканості з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та спрямував цей висновок Верховній Раді.
Також Рада проголосувала рішення про зняття недоторканості та дозвіл арешту депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.
Водночас, Верховна Рада не дозволила притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата "Радикальної партії Ляшка" Андрій Лозового та Євгена Дейдея.
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