Справи Майдану: ГПУ оголосила підозру трьом київським суддям
Про це інформує прес-служба ГПУ.
Так, згідно з повідомленням, 11 квітня повідомлено про підозру "одному з колишніх заступників голови Апеляційного суду м. Києва і двом суддям цього суду у постановленні 06.02.2014 у складі колегії суддів завідомо неправосудної ухвали про відмову у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту арештованого та залишення у силі незаконної ухвали судді місцевого суду про застосування до завідомо невинної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".
За даними ГПУ, цього активіста правоохоронці незаконно затримали 24 січня 2014 року на бульварі Лесі Українки в Києві з кількома шинами в автомобілі і безпідставно притягнули до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях.
Крім того, колишньому заступнику керівника цього суду інкримінується і незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду.
Досудове розслідування продовжується. Вирішується питання та збираються докази щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших співучасників вчинення цих злочинів, заявили в ГПУ.
У відомстві також зазначили, що раніше були передані до суду обвинувальні акти стосовно ряду колишніх слідчих міліції, прокурорів і судді місцевого суду за незаконне затримання, фальсифікацію, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності та постановлення неправосудного рішення. Наразі тривають їх судові розгляди.
Нагадаємо, у грудні 2017-го голова департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що в розшуку у справах Євромайдану, які веде Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, перебуває 91 особа, розслідується понад 100 кримінальних проваджень.
Також у грудні генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що слідства по основним справам Майдану, виконавцям і організаторам завершені на 80%.
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