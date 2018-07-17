"Справи Майдану": ГПУ проведе слідчий експеримент на Інститутській

Начальник слідчого управління також не виключив можливість участі підозрюваних "беркутівців" у слідчому експерименті, справа яких слухається в суді

Генеральна прокуратура з вівторка, 17 липня, розпочинає проведення слідчого експерименту в центрі Києва в рамках розслідування "справ Майдану", який триватиме протягом місяця.

Про це заявив на брифінгу у вівторок в Києві начальник слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З сьогоднішнього дня починається слідчий експеримент... Три місяці – це максимальний термін з урахуванням будь-яких несподіванок. Слідчі, судові експерти проговорювали порядок проведення слідчих дій, планували протягом місяця завершити", – сказав Горбатюк.

"Будемо сподіватися, що так (протягом місяця) і буде, тому що на сьогоднішній день всі зацікавлені надавати допомогу, а запас часу – з урахуванням об'єктивних обставин, які можуть на це вплинути", – додав він.

Начальник слідчого управління звернув увагу, що буде тимчасово перенесений пам'ятник і хрест героям Небесної Сотні в зв'язку з необхідністю проведення слідчих дій на тому місці й закликав суспільство не сприймати це критично.

"Це виключно тимчасово для проведення слідчих дій саме на тому майданчику, на тому "п'ятачку", де загинули протестувальники", - уточнив він.

За словами Горбатюка, в ході безпосереднього проведення слідчих дій - слідчого експерименту – буде очеплено вулиці на кілька годин.

Начальник слідчого управління підкреслив, що також створюється 3D модель по вул. Інститутській, що дозволить скоротити тривалість проведення слідчий дій. Він висловив надію на те, що така модель буде створена протягом місяця або кількох, поки проходить слідчий експеримент.

Горбатюк звернувся до адвокатів підозрюваних: "Якщо є якісь клопотання щодо проведення додаткових слідчих дій, додаткового огляду місця подій, додаткових слідчих експериментів на місці події, прохання в цей час – протягом трьох місяців – звертатися до слідчого, прокурора, щоб провести ці дії і в подальшому не було маніпуляцій, що хтось намагався перешкоджати встановленню істини".

Начальник слідчого управління також не виключив можливість участі підозрюваних "беркутівців" у слідчому експерименті, справа яких слухається в суді.

"Запрошення для проведення слідчих дій передано їхнім захисникам. Чи погодяться вони чи ні, наразі не відомо. Якщо так, то, звичайно, вони будуть брати участь у слідчому експерименті", - сказав він.

5 липня керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що протягом 2-3 місяців буде діяти припис прокурора про заборону зміни ландшафту на вулиці Інститутській у Києві. Він пояснив, що це потрібно для завершення слідчих експериментів.

У той же час заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська скасувала вищевказану постанову прокурора Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ.

Як відомо, 11 липня генеральний прокурор Юрій Луценко ліквідував Департамент спеціальних розслідувань, очолюваний Сергієм Горбатюком і створив нове управління, яке той очолить.