Фігурантів справ Насірова і Онищенка захищають одні і ті ж адвокати
У вечір затримання глави ДФС Романа Насірова до "Феофанії" з’їхалося близько десятка адвокатів, серед яких були Ігор Степанов, Олександр Малиновський та інші.
Всередину лікарняного корпусу разом з детективом НАБУ і прокурором САП вдалося пройти, зокрема, адвокатам Ігорю Черезову, Олександру Мірошнику, Олександру Лисаку.
Адвокат Мірошник також є адвокатом одного з фігурантів "газової справи" Сергія Свіченка, який у лютому цього року втік і переховується від правоохоронних органів. Саме Мірошник разом з адвокатом Олександра Онищенка оскаржує угоди про визнання винуватості іншими фігурантами справи. Про це повідомляють "Наші гроші".
Черезов і Мірошник є захисниками в.о. голови правління "ОГХК" Руслана Журила.
Також Черезов є захисником у справі щодо колишніх першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Перелому і першого заступника голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод" Миколи Щурікова. Він же є адвокатом екс-голови Держслужби зайнятості Ярослава Кашуби, обвинуваченого в отриманні хабара.
Разом з ними працює також адвокат Олексій Шевчук, який захищає одного з фігурантів "газової справи", а напередодні оголосив про намір судитися з НАБУ за абревіатуру, захищаючи інтереси Асоціації "Незалежна асоціація банків України". Як адвокат, він мав би зауважити, що у держреєстрі юросіб чітко написано скорочену назву цієї установи, яка звучить як "Асоціація "НАБУ".
Адвокат Олександ Лисак також захищає екс-"регіонала" Олександра Єфремова.
В Україні налічується близько 35 тисяч адвокатів.
Зауважимо, що у новині вказані не всі адвокати підозрюваних.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення його від посади.
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