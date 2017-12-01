Справи проти міністра часів Януковича Злочевського і його газовидобувної компанії закрили

Наприкінці грудня Злочевський зустрічався з Ігорем Кононенком у Відні

Газовидобувний холдинг Burisma заявив про закриття всіх процесуальних і судових дій в Україні щодо президента холдингу Миколи Злочевського і операційних компаній, що входять у Burisma Group.

"Таке рішення - це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд - Генеральної прокуратури України та Burisma Group", - сказано в повідомленні на сайті компанії.

Під час перевірки Burisma було донараховано податкові платежі в розмірі 180 млн грн.

"Компанії Burisma Group повністю відшкодували цю суму", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що 25 грудня народного депутата від БПП Ігоря Кононенка помітили в ресторані у Відні в компанії колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Злочевський є власником компанії Burisma Holdings, яка заснована в 2002 році.

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До її складу входять чотири операційні компанії, що займаються розробкою родовищ і видобутком вуглеводнів, - енергосервісна компанія "Еско-Північ", "Парі", "Перша українська газонафтова компанія" та "Алдеа".

Burisma Holdings володіє 20 ліцензіями на видобуток вуглеводнів в Україні.

Нещодавно суд відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у визнанні недійсним спецдозволу, виданого ТОВ "Надрагаз" на користування надрами для видобутку газу на Гуцулівському родовищі Івано-Франківської області.