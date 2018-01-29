Справи щодо шістьох кримських екс-депутатів направили до суду

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років

Прокуратура АРК скерувала до суду обвинувальні акти стосовно шістьох колишніх депутатів Севастопольської міськради, які сприяли окупації Криму.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим за результатами спеціального досудового розслідування, проведеного слідчим відділом Головного Управління СБ України в АР Крим, направлено до суду чергові обвинувальні акти стосовно шести колишніх депутатів Севастопольської міської ради, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у прокуратурі, під час розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 депутати Севастопольської міської ради надали допомогу та сприяли окупації Криму. Зокрема, вони незаконно ухвалили ряд постанов, підтримали рішення Верховної Ради АР Крим про проведення загальнокримського "референдуму", результатом якого стала тимчасова окупація території АР Крим і міста Севастополя.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Загалом прокуратурою АРК до судів скеровано обвинувальні акти стосовно 18 депутатів Севастопольської міської ради.

Нагадаємо, 8 січня екс-"міністру" анексованого Криму Петру Михальчевському, якого підозрюють у державній зраді, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 1 місяць.