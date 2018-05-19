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Спроба захоплення церкви у Грозному: загинули двоє поліцейських і вірянин

Четверо нападників убиті
У столиці Чечні, місті Грозний, четверо озброєних бойовиків спробували захопити церкву Архангела Михаїла,
Спроба захоплення церкви у Грозному: загинули двоє поліцейських і вірянин Фото: tass.ru

Про це повідомляє Interfax із посиланням на главу Чеченської республіки Рамзана Кадирова.

"Бойовики проникли в церкву Архангела Михаїла, їхньою метою було захопити парафіян. Внаслідок негайно проведеної спецоперації всі четверо бойовиків були знищені", – сказав Кадиров.

Унаслідок нападу загинули двоє поліцейських і парафіянин церкви, крім цього поранені двоє правоохоронців і ще один чоловік.

Загиблі поліцейські були відряджені в Чечню із Саратовської області.

"Бандити були озброєні десятьма пляшками з горючою сумішшю, двоствольним обрізом, з якого вони вели вогонь", – сказав агенції представник правоохоронних органів.

У бойовиків ще були пістолети, ножі, а також маленькі сокири.

Зараз триває робота зі встановлення осіб бойовиків.

"Ретельно відпрацьовується версія про те, що наказ напасти на церкву бандити отримали з однієї з західних країн", – сказав співрозмовник агентства.

Він повідомив, що спецоперація зайняла кілька хвилин, її проведення контролював особисто глава Чечні Рамзан Кадиров.

Після нападу СК Росії порушив справу за статтею "Посягання на життя співробітника правоохоронного органу".

Як повідомляється, троє з чотирьох нападників були мешканцями Чечні, четвертий – сусіднього регіону.

Нагадаємо, щонайменше 17 людей загинули внаслідок вибухів у трьох церквах на острові Ява в Індонезії.

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