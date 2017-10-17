Спроби дестабілізації роботи парламенту можуть завадити прийняттю закону про Донбас, - Бурбак
"Спроба внести деструктив у роботу парламенту також можуть завадити нам ухвалити в цілому законопроект 7163 - про законодавче встановлення факту російської агресії на Донбасі і визнання тимчасової окупації ОРДЛО", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.
"Народний фронт" не дасть поховати цей законопроект. Найближчим часом ми повинні його доопрацьовувати і проголосувати", - наголосив він.
Максим Бурбак також додав, що на вимогу "Народного фронту" у законопроекті відсутнє посилання на Мінські домовленості.
"Ми не дамо легалізувати у вітчизняному законодавстві Мінські угоди", - підкреслив він.
Керівник фракції також наголосив на необхідності голосування за законопроект про запровадження візового режиму з Росією і введення кримінальної відповідальності за порушення українського кордону.
"В парламенті залежалося рішення про візовий режим з Російською Федерацією. Необхідно законодавчо закріплювати кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону", - наголосив Бурбак.
Нагадаємо, що 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.
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