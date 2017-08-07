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Спроби посварити Варшаву і Київ є елементом гібридної війни, - МЗС Польщі

Польські дипломати вважають, що це пояснюється зростанням впливу Варшави на міжнародній арені
Звинувачення на адресу польської влади у спробах блокування євроінтеграції України є елементом гібридної війни, що ведеться проти Польщі.
Спроби посварити Варшаву і Київ є елементом гібридної війни, - МЗС Польщі Фото: epochtimes.com.ua

"Фактично безпідставні звинувачення проти польської влади про нібито блокування процесу європейської та євроатлантичної інтеграції України з одного боку, а з іншого - занедбання справ вшанування, ексгумацій та інших історичних питань є важливим елементом гібридної війни, яка ведеться проти нашої держави", - заявив заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький під час зустрічі з головою світового конгресу українців Євгеном Чолієм, повідомляє польське МЗС.

"Факт участі у кампаніях, керованих ззовні, в Україні та Польщі, має викликати рефлексію у відповідних інституціях", - зазначив заступник глави МЗС Польщі.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що поляки накладуть вето на потенційний вступ України в ЄС, якщо не будуть вирішені історичні питання і питання прав національних меншин.

У МЗС України заявили про некоректність висловлювань міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського щодо Донбасу та постаті Степана Бандери.

У свою чергу, український політик, син Романа Шухевича Юрій Шухевич прокоментував заяву польського міністра Вітольда Ващиковського. Відповідаючи на запитання, який вихід із ситуації, український політичний діяч категорично заявив: "Вихід? Знаєте що? Я б плюнув полякам в пику і по всьому. Тому що через те, що ми прогинаємося перед кожним голодранцем, то ми так і виглядаємо. А що в Москві скажуть, а у Варшаві що скажуть, а в Берліні що скажуть, а в Брюсселі що скажуть? Зрештою, а в Києві що скажуть? А в Києві нічого не будуть говорити, тому що бояться, як перелякана миша, яка не знає куди подітися".

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