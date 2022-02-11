CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВлада Кіпру оголосила, що у країні більше не застосовуватимуться спрощені правила для громадян рф, які звертаються за туристичними візами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спрощений візовий режим з росією скасовує Кіпр
Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє Financial Mirror.
Зазначається, що з 1 грудня країна почне стягувати повну плату за оформлення туристичних віз із росіян, які раніше були звільнені від візових зборів.
Згідно з новими правилами, які набудуть чинності наступного місяця, власники російських паспортів повинні будуть заплатити 80 євро при оформленні туристичної візи, за дітей віком від 6 до 12 років – 40 євро.
Влада Кіпру зазначила, що таке рішення ухвалене через призупинення угоди між ЄС та росією про спрощений візовий режим 12 вересня.
На Кіпр, який не входить до шенгенської зони, без національної кіпрської візи можуть вʼїжджати росіяни, які мають шенгенські візи або багаторазові національні візи Румунії, Хорватії чи Болгарії.
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02 11 2022 15:13 МЕДІА
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